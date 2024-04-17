İHA
Sakarya’da tehlike dolu anlar yaşandı...
Hendek ilçesinin Başpınar Mahallesi Remzi Efendi Caddesi'nde seyreden tırın dorsesi, bir marketin karşıdan karşıya astığı flamalara takıldı.
Antenin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Flamaların bağlandığı çanak anten ise yerinden çıkarak yola düştü.
O esnada kaldırımda yürüyen bir vatandaş, hızla düşen antenin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.
O anlar kamerada
Kırılan tenteden ve duvardan kopan parçaların yayaya isabet ettiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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