Sakarya'da ciple otomobil çarpıştı: 10 yaralı

DHA
Sakarya'da D-100 kara yolunun Akyazı ilçesi Gebeş mevkisinde Ankara yönüne giden, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 GSD 625 plakalı cip ile 34 BSB 740 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, araçlardaki 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.
Uzun araç kuyrukları oluştu
Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yoldaki ulaşım 1 saat sonra normale döndü.