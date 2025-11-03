Abone ol: Google News

Sakarya'da çocuğa köpek saldırdı

Arifiye ilçesinde sahibinden elinden kaçan bir köpek, 15 yaşındaki çocuğa saldırdı. Köpeğin saldırısından çocuğu, babası kurtardı.

Yayınlama Tarihi: 03.11.2025 13:47
  • Sakarya'nın Arifiye ilçesinde 15 yaşındaki bir çocuk, sahibinin elinden kaçan köpeğin saldırısına uğradı.
  • Çocuğu babası ve çevredeki esnaf kurtardı.
  • Yaralanan çocuk hastaneye kaldırılarak kuduz aşısı başlatıldı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki oto sanayi sitesinde esnaflık yapan K.T., yanındaki oğlunu çay alıp gelmesi için çay ocağına gönderdi.

Dükkandan çıktıktan kısa süre sonra çocuk, sahibinin elinden kaçtığı iddia edilen köpeğin saldırısına uğradı.

OĞLUNU KURTARDI

Oğlunun çığlıklarını duyan K.T. ve çevredeki esnaf, koşarak köpeği uzaklaştırdı. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

KUDUZ AŞISI TAKİBİ BAŞLATILDI

Bacağından yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Durumu iyi olan çocuğa pansuman yapılarak kuduz aşısı takibi başlatıldı. 

