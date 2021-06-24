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    Sakarya'da dalgın sürücü, benzin pompasını kopardı

    Akaryakıt dolumu esnasında harekete geçen araçta takılı bulunan pompa fırlayarak, istasyonda yakıt almak için bekleyen farklı bir müşterinin kafasına çarptı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 24.06.2021 - 12:01
    • Güncelleme : 24.06.2021 - 12:13
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    Sakarya'da dalgın sürücü, benzin pompasını kopardı

    Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda, faciadan dönüldü.

    Yakıt almak için istasyona gelen araç, dolum sırasında pompanın takılı olmasına rağmen bir anda harekete geçti.

    FIRLAYAN POMPA MÜŞTERİYE ÇARPTI

    Bu esnada araçtan fırlayan yakıt pompası, motosikletine akaryakıt almak için istasyona gelen gencin kafasına çarptı. Ne olduğunu anlayamayan genç ise, çarpmanın etkisiyle sersemledi.

    Sakarya'da dalgın sürücü, benzin pompasını kopardı VİDEO

    TEHLİKE ANLARI KAMERADA

    Olay anı saniye saniye güvenli kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde; istasyon görevlisinin araca yakıt pompasını takması ve daha sonrasında pompa takılıyken aracın harekete geçmesi ile pompanın fırlayarak yakıt almak isteyen gence çarptığı anlar yer aldı.

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