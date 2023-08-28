Sakarya'da denizde boğulan yabancı uyruklu vatandaşın cansız bedeni bulundu Yasak olmasına rağmen denize giren ve kaybolan 28 yaşındaki yabancı uyruklu şahısın cesedi iki gün sonra, denizde 200 metre açıklıkta bulunurken yakınları gözyaşı döktü.

İHA

Sakarya’nın Karasu ilçesinde 26 Ağustos günü saat 20.00 sıralarında, giriş yasağı olmasına rağmen 5 yabancı uyruklu genç denize girdi.

Denizin dalgalı ve akıntılı olması sebebiyle gençlerden ikisi boğulma tehlikesi geçirdi.

Sesleri duyan vatandaşlar, bir kişiyi sudan çıkardı.

Karrar Jabbar Saeed Al-Zaidawi (28) ise dalgaların arasında gözden kayboldu.

Ekipler kayıp vatandaşı aradı

İhbar üzerine olay yerine cankurtaran ekipleri ile Sahil Güvenlik, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Cankurtaran ekipleri jetski ile su üstünden, Sahil Güvenlik dalgıç ekipleri ise su altından bölgede geniş çaplı arama başlattı.

200 metre açıkta bulundu

Suda kaybolan genci ekipler, sualtı, su üstü ve denizin çevresinde didik didik aradı.

Yapılan çalışmalar neticesinde yabancı uyruklu şahısın cesedi, denizde 200 metre açıklıkta bulundu.

"Kayıp olan, boğulan kişiymiş"

Cesedi gören Ayhan Sözer, “Arkadaşımın yanına çay içmeye geldim. İki dalgakıran arasında beyaz şortlu bir karartı gördüm, durumu cankurtaran arkadaşlara söyledim. Onlar da direkt müdahale ettiler ve kayıp olan, boğulan kişiymiş.” dedi.