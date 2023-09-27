Sakarya'da 'dershaneye gidiyorum' diyerek evden çıkan genç kız 3 gündür kayıp

DHA
Sakarya'da yaşanan olayda bir aileyi kahretti..
Serdivan ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Açelya Yıldırım, pazartesi günü sabah saatlerinde, ailesine 'Dershaneye gidiyorum' diyerek evden ayrıldı.
Kızlarının eve dönmemesi üzerine endişelenen ailesi, durumu polise haber verdi. Polis, Açelya Yıldırım'ın bulunması için çalışma başlattı.
Çantası Pembe Kayalar'da bulundu
Yapılan çalışmalarda Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Pembe Kayalar mevkisinde Aydemir'e ait olduğu belirlenen çanta bulundu.
Yıldırım'ı arama çalışmaları sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)