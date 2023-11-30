Sakarya'da dev fuhuş operasyonu: 61 yabancı uyruklu kadın yakalandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Kasım Cumartesi günü dev bir fuhuş operasyonuna imza attı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde fuhşa aracılık ve yer temini suçu çerçevesinde yürütülen ve 300 polisin katılımıyla gerçekleşen operasyonda yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı ve yer temin ettiği tespit edilen 5’i erkek 1’i Özbek uyruklu kadın olmak üzere toplam 6 şüpheli yakalandı.
49 Özbek, 8 Azeri ve 4 Türkmen uyruklu kadın yakalandı
Gece saatlerinde adreslere tek tek düzenlenen operasyonlarda 49 Özbek, 8 Azeri ve 4 Türkmen uyruklu olmak üzere toplam 61 yabancı uyruklu kadın da yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda; 4 adet ruhsatsız tabanca, 84 adet fişek, 7 dolu kartuş, 1 aranan şahıs ve yüklü miktarda para ele geçirildi.
Fuhuş yaptıranlar tutuklandı
Yakalanan kadınların ise sınır dışı işlemlerine başlanıldı.
Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden N.A. (66), C.B. (57), C.Ç.K. (35), İ.K. (33) ve Z.K. (31) isimli toplam 5 şahıs tutuklandı.
E.D. (45) hakkında da adli kontrol tedbiri kararı verildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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