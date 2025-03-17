Sakarya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

DHA
Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Kurudere Mahallesi'nde fındık bahçesine giden Mustafa Menteşe’nin kontrolünü yitirdiği traktör devrildi.
Traktörün altında kalan Menteşe hayatını kaybetti.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Menteşe'nin ölüm haberini alan yakınları ise sinir krizi geçirdi.
Mustafa Menteşe’nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazaya ilişkin jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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