Sakarya'da direğe çarpıp kağıt gibi ezilen otomobilin sürücüsü öldü Sakarya'da yol kenarındaki beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

İHA

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde O.G.'nin kullandığı otomobil, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak beton direğe çarptı.

Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisi ile adeta kağıt gibi ezilen otomobil içerisinde sıkışan sürücü, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde kurtarıldı.

Hastanede can verdi

Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)