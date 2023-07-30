Sakarya'da düğünde şarkı kavgası çıktı: Taraflar birbirlerine girdi
İHA

Çiftin en mutlu günleri zehir oldu...

Hendek ilçesi Başpınar Mahallesi'nde bulunan bir salonunda konuklar çiftin düğünü için bir araya geldi.

Düğün eğlencesinde çalan şarkılarla doyasıya eğlenen çiftin gecesi bir anda karıştı.

Müzik seçimi tartışmanın sebebi oldu

İddiaya göre, müzik seçimi sebebi ile taraflar arasında tartışma yaşandı.

Halay için şarkı isteğinde bulunan davetliler, şarkıyı beğenmeyince atışmalar yükseldi.

Taraflar birbirine girdi

Kısa sürede kavgaya dönüşen olay esnasında taraflar birbirlerine girdi.

Kavgada yumrukların yanı sıra masa ve sandalyeler havada uçuştu.

Sakarya'da düğünde şarkı kavgası çıktı: Taraflar birbirlerine girdi

Polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi

İhbar üzerine düğün salona gelen polis ekipleri, tarafları güçlükle sakinleştirdi.

O anlar kameraya yansıdı

anı ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.