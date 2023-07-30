Sakarya'da düğünde şarkı kavgası çıktı: Taraflar birbirlerine girdi Hendek ilçesinde müzik seçimi sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada düğün salonu karıştı. Tekme, tokat ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavga anları cep telefonuyla görüntülendi.

İHA

Çiftin en mutlu günleri zehir oldu...

Hendek ilçesi Başpınar Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda konuklar çiftin düğünü için bir araya geldi.

Düğün eğlencesinde çalan şarkılarla doyasıya eğlenen çiftin gecesi bir anda karıştı.

Müzik seçimi tartışmanın sebebi oldu

İddiaya göre, müzik seçimi sebebi ile taraflar arasında tartışma yaşandı.

Halay için şarkı isteğinde bulunan davetliler, şarkıyı beğenmeyince atışmalar yükseldi.

Taraflar birbirine girdi

Kısa sürede kavgaya dönüşen olay esnasında taraflar birbirlerine girdi.

Kavgada yumrukların yanı sıra masa ve sandalyeler havada uçuştu.

Polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi

İhbar üzerine düğün salona gelen polis ekipleri, tarafları güçlükle sakinleştirdi.

O anlar kameraya yansıdı

Kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.