Sakarya'da dükkanını açmaya giden kadına başıboş sokak köpekleri saldırdı Hendek'te dükkanı açmaya giden kadın, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken kadın, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

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İHA

Başıboş köpekler tehlike saçmaya devam ediyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde Şehit Ali Gaffar Okkan Bulvarı üzerinde bulunan iş yerini açmak isteyen Saliha Yiğit, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Saldırı karşısında kendini savunmak isteyen kadın, çantası ile köpekleri uzaklaştırmak istese de engel olamadı.

Dükkanını açmak isteyen kadına köpekler saldırdı

Köpeklerin saldırdığını gören bir vatandaş ise müdahale ederek kadını kurtardı.

O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde; dükkan açmaya gelen kadına köpeklerin saldırması, bir vatandaşın kadına yardım etmesi yer alıyor.

"Bir yakınımı köpek ısırığı sebebi ile kaybettiğim için bu konuda çok hassasım"

Sokak köpeklerinin bir yakınını ısırması neticesinde vefat ettiğini ve bu olaydan dolayı köpeklerden korktuğunu aktaran Yiğit, “Sabah saatlerinde işe gelip dükkanı açtığım esnada köpeklerin saldırısına uğradım. Köpekler sürü gibiydi. Bunu ilk defa yaşamıyorum, birkaç defa daha çarşı merkezde yaşadım. Yine aynı şekilde dükkanın önünde yaşadım. Ama bu sabahki beni hem çok korkuttu hem de çok kötü bir andı. Buna bir önlem alınmasını istiyorum, her yer köpek dolu. Bir yakınımı köpek ısırığı sebebi ile kaybettiğim için bu konuda çok hassasım. Bu durumdan çok etkilendim ve çok üzgünüm, gereğinin yapılmasını istiyorum.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)