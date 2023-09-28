Sakarya'da dünyaevine girdiler! Balayındaki çifti kaza ayırdı

Burdur'un Çavdır ilçesinde Çavdır Tefenni karayolu Antalya Kavşağı'nda dün öğle saatlerinde yürekleri burkan trafik kazası yaşandı...
31 yaşındaki Seda Aslan idaresindeki otomobil ile Ali A. kontrolündeki minibüs kavşakta çarpıştı.
Çarpışmanın etkisi ile minibüs yoldan çıkarak şarampole düştü.
5 kişi yaralandı
1’i ağır toplam 5 kişinin yaralandığı kaza bölgesine çok sayıda ekip sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
1 kişi hayatını kaybetti
Durumu ağır olan ve Tefenni Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından Burdur Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Seda Aslan, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Balayı yolunda kaza yaptılar
Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Seda Aslan ve Gürkan Aslan çiftinin 16 Eylül tarihinde Sakarya’nın Serdivan ilçesinde dünyaevine girdikleri öğrenildi.
Geri fotoğrafları kaldı
Planladıkları balayı tatili için yola çıkan çiçeği burnundaki çiftten geriye, düğünde çekildikleri mutluluk pozları kaldı.
Hayatını kaybeden Seda Aslan, Hendek Yeşilvadi Mahallesi Merkez Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)