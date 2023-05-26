DHA

Sakarya’nın dün öğle saatleriydi, feci bir meydana geldi.

Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 AGG 205 plakalı kamyonet, geri manevra yaptı.

Bu sırada aynı yol üzerinde 75 yaşındaki Hasan Ateş de yürüyordu.

Ağır yaralandı

Kamyonet, emekli olduğu belirtilen öğretmene çarptı.

Feci kaza, güvenlik kamerasına yansırken yere düşerek ağır yaralanan Ateş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Beyin kanaması geçirdi

Ateş, daha sonra Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Hasan Ateş’in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.