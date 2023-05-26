DHA
Sakarya’nın dün öğle saatleriydi, feci bir kaza meydana geldi.
Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 AGG 205 plakalı kamyonet, geri manevra yaptı.
Bu sırada aynı yol üzerinde 75 yaşındaki Hasan Ateş de yürüyordu.
Ağır yaralandı
Kamyonet, emekli olduğu belirtilen öğretmene çarptı.
Feci kaza, güvenlik kamerasına yansırken yere düşerek ağır yaralanan Ateş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Beyin kanaması geçirdi
Ateş, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Hasan Ateş’in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.