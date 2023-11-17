Sakarya'da eş vahşeti! Kocasını uyurken bıçaklayıp öldürdü Taraklı ilçesinde psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen Emine B. (40), uyuyan eşi Eyüp B’yi (48) bıçaklayarak öldürüp, evde bulunan kendi babasını da seccade ile boğmaya çalıştı.

DHA

Cinayetin adresi Sakarya.

Saat 02.00 sıralarında Bostan ailesinin Taraklı ilçesi Duman Mahallesi’nde meydana gelen olayda uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen 3 çocuk annesi Emine B., eşi Eyüp B.’yi uyurken bıçakladı.

Babasını da boğmaya çalıştı

Emine B. daha sonra odadan çıkarak bu kez evde bulunan babası Ahmet G.’yi seccade ile boğmaya çalıştı. Ahmet G.’nin çığlıkları üzerine odaya giren E.B.’nin kızı, dedesini, annesinin elinden aldı.

Kocası hayatını kaybetti

Evde bulunan diğer aile bireylerinin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Eyüp B.’nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Gözaltına alındı

Yapılan incelemenin ardından Eyüp B.'nin cenazesi morga kaldırılırken, Emine B. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)