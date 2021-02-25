Sakarya'da feci kaza: Anne ve baba öldü, 4 çocuk yaralandı

Sakarya'da feci kaza: Anne ve baba öldü, 4 çocuk yaralandı

Kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpan otomobil, paramparça olurken kazada anne ile baba hayatını kaybetti, 4 çocuğu yaralandı. Yaralı çocuklar hastanede tedavi altına alındı.

Sakarya D-650 karayolunun Adapazarı Güneşler Mahallesi Sakarya Stadı mevkisinde gece yarısı Karasu yönünde seyreden 41 GP 535 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Çarpma sonucu paramparça olup adeta kağıda dönen otomobildeki Ü.K. ve N.K. isimli çift, olay yerinde hayatını kaybetti.

Aracın arka bölümünde bulunan çiftin 4 çocuğu ise yaralandı.

YARALI ÇOCUKLAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralı çocuklar, olay yerine gelen 112 ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) ve çevre hastanelere kaldırıldı.

Parçalara ayrılan otomobil, çekiciyle bulunduğu yerden alındı.

Facia gibi kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.