Sakarya'da FETÖ firarisi evinde yakalandı

Yurt genelinde, terörle mücadele kararlılıkla sürdürülüyor.

Sakarya'nın Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri de FETÖ-PDY’ye yönelik operasyonlarına devam ediyor.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu çerçevede terör örgütü üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34 yaşındaki C.B., Akyazı’daki adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

CEZAEVİNE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından C.B., polis ekipleri tarafından Ferizli Kapalı Cezaevi’ne sevk edildi.