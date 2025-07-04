Sakarya'da FETÖ firarisi evinde yakalandı

Yurt genelinde, terörle mücadele kararlılıkla sürdürülüyor.
Sakarya'nın Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri de FETÖ-PDY’ye yönelik operasyonlarına devam ediyor.
1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Bu çerçevede terör örgütü üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34 yaşındaki C.B., Akyazı’daki adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
CEZAEVİNE SEVK EDİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından C.B., polis ekipleri tarafından Ferizli Kapalı Cezaevi’ne sevk edildi.