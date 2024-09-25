Sakarya'da fındık işçileri arasında silahlı kavga Karasu ilçesinde mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralanırken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İHA

Sakarya'nın Karasu ilçesindeki Yalı Mahallesi Kümeevler mevkiinde, mevsimlik tarım işçileri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, F.Ü. (21) bacağından silahla vurularak yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Karasu Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

5 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis, F.T. (40), C.D. (23), M.D. (28), C.D. (17) ve S.T. (18) isimli toplam beş şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)