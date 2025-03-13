Sakarya'nın Erenler ilçesinde ilginç anlar yaşandı.
Erenler Mahallesinde öğle saatlerinde sahibinin elinden kaçıp D100 kara yoluna çıkan boğa, Pekşenler mevkisinde trafiği birbirine kattı.
Yoğun araç akışının bulunduğu güzergahta trafik durma noktasına gelirken, boğayı yakalamak için ekipler seferber oldu.
Polis ekipleri önlem alarak trafiği durdurdu.
KİMSEYİ YANINA YAKLAŞTIRMADI
Daha sonra boğa demir bariyerlerden atlayarak D-100 karayolundan yan yola kaçtı.
Kimseyi yanına yaklaştırmayan boğa, polis aracına zarar verirken, girdiği lastikçi dükkanında bir kadın ve çocuğa çarparak hafif yaralanmasına neden oldu.
7 UYUŞTURUCU İĞNE İLE SAKİNLEŞTİRİLDİ
Sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşatan boğa, 7 uyuşturucu iğne ile sakinleştirilerek boş bir arazide sahipleri tarafından yakalandı.
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