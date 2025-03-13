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Sakarya'da firar eden boğa, trafiği birbirine kattı

Sakarya'da firar eden boğa, trafiği birbirine kattı Erenler ilçesinde, sahibinin elinden kaçan boğa hem trafiği birbirine kattı hem de bir kadın ve çocuğun da hafif yaralanmasına neden oldu.