DHA
Ankara'da aranan şahıslara yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmada, 9 yıldır firari olan, 16'sı 'Kamu kurum ve kuruluşlardan hırsızlık', 1'i 'Basit yaralama' suçlarından aranan G.D.'nin izine rastlandı.
Ekipleri şüphelinin 10 Şubat'ta Ankara'dan otostopla Bolu'ya, oradan yürüyerek Sakarya'nın Karasu ilçesine gittiğini tespit etti.
FİRARİ HÜKÜMLÜYE OPERASYON
Ekipler, Karasu ilçesindeki Yalı Mahallesi yakınlarında olduğunu belirlediği, 52 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan G.D.'nin yakalanması için operasyon düzenledi.
KAZDIĞI ÇUKURDA YAKALANDI
G.D., saklanmak için kazdığı çukurda yakalandı.
G.D., jandarmadaki sorgusunun ardından tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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