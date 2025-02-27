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Sakarya'da firari hükümlü kazdığı çukurda yakalandı

Sakarya'da firari hükümlü kazdığı çukurda yakalandı Karasu ilçesinde yapılan çalışmada 52 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli, saklanmak için kazdığı çukurda yakalanarak gözaltına alındı.