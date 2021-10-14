Sakarya’da fırın sahibine kurşun yağdırdı, yakalandı

Yaklaşık 20 gün önce “Babam sizin yüzünüzden” öldü diyerek silah ile fırın sahibine kurşun yağdıran zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

24 Eylül 2021 tarihinde Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Güneşli Sokak üzerindeki bir fırına ekmek almaya giden B.P.’nin babası, fırında 17 yaşlarında bir çalışanla tartışma yaşadı.

Tartışma esnasında yere düşen baba, yaralanarak kaldırıldığı hastanede 10 gün sonra hayatını kaybetti.

“BABAM SİZİN YÜZÜNÜZDEN ÖLDÜ”

Hayatını kaybeden kişinin oğlu B.P. ise, tartışmanın yaşandığı fırın sahibi Y.D. ile bir araya gelerek konuşmak istedi.

Bu esnada Güneşli Sokak üzerinde fırın sahibinin aracının içerisinde, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tekrardan tartışma yaşandı.

Şüpheli B.P., yanında bulundurduğu silah ile “Babam sizin yüzünüzden öldü” diyerek fırın sahibi Y.D.’ye kurşun yağdırdı ve kaçtı.

TUTUKLANDI

Olayın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde B.P.’nin saklandığı adres tespit edildi.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda B.P. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.