İHA
Sakarya’nın Serdivan ilçesinde 2 grup arasında başlayan tartışmada sokak savaş alanına döndü.
İki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan tartışmada nabızlar yükseldi.
Tartışmanın yerini kavgaya bırakmasının ardından sandalye ve yumruklar havada uçuştu.
O anlar kaydedildi
Ortalığın adeta boks ringine döndüğü anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde, iki gurubun birbirine girdiği anlar yer aldı.
Yumruk ve sandalyelerin havada uçuştuğu anların kaydedildiği görüntülerde, bölgedeki bazı vatandaşların kaçıştığı anlarda dikkatlerden kaçmadı.