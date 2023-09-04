Sakarya'da gençlerin kavgasında sandalyeler havada uçuştu İki grup arasında sebebi bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada, cadde adeta boks ringine döndü. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Sakarya’nın Serdivan ilçesinde 2 grup arasında başlayan tartışmada sokak savaş alanına döndü. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan tartışmada nabızlar yükseldi. Tartışmanın yerini kavgaya bırakmasının ardından sandalye ve yumruklar havada uçuştu. O anlar kaydedildi Ortalığın adeta boks ringine döndüğü anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, iki gurubun birbirine girdiği anlar yer aldı. Yumruk ve sandalyelerin havada uçuştuğu anların kaydedildiği görüntülerde, bölgedeki bazı vatandaşların kaçıştığı anlarda dikkatlerden kaçmadı.

Google News

Abone Ol