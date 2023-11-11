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Sakarya'da gürültü yapan gençleri uyarmak için parka gitti! Bıçaklanarak öldürüldü

Sakarya'da gürültü yapan gençleri uyarmak için parka gitti! Bıçaklanarak öldürüldü Sakarya'da dün gece saatlerinde gürültü yapan gençleri uyarmak için yanlarına giden şahıs, gençler tarafından bıçaklandı ve hastaneye sevk edilse de hayata tutunamadı.