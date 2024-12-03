İHA
Sakarya'nın Karasu ilçesi Yalı Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın 2. katında yalnız başına yaşayan 65 yaşındaki Hikmet Çevik'ten haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ
Adrese ulaşan ekipler çöplerle dolu evde Çevik'in cansız bedeni ile karşılaştı.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Hikmet Çevik'in cansız bedeni Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Çevik'in kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.
Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış