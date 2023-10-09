Sakarya'da hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

İHA
Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde hasta taşıyan ambulans ile S.G. idaresindeki otomobilin çarpıştığı kazada otomobilde bulunan S.G. ile T.A. yaralandı.
Durumun haber verilmesi üzerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Durumu ağır
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti.
Tedavi altına alınan T.A.'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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