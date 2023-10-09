Sakarya'da hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı Sakarya'da hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 1'i ağır 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde hasta taşıyan ambulans ile S.G. idaresindeki otomobilin çarpıştığı kazada otomobilde bulunan S.G. ile T.A. yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Durumu ağır

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti.

Tedavi altına alınan T.A.'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)