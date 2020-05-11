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    Sakarya’da husumetlisini öldüren muhtar teslim oldu

    İfadesi alınan muhtar tartışmanın orman köylülerine verilen odun yüzünden olduğunu söyledi.
    • DHA
    • 11.05.2020 - 15:41
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    Sakarya’da husumetlisini öldüren muhtar teslim oldu

    Sakarya’nın Hendek ilçesi Harmantepe Mahalle Muhtarı Salih Tekraş (49), tartıştığı 38 yaşındaki Turgay Baş’ı tabanca ile vurarak öldürdü.

    Kaçan Tekraş, bugün polise teslim oldu.

    SEÇİM SONRASI KAVGALAR BAŞLADI

    İfadesinde, yerel seçimlerde aday olmaması için Turgay Baş ile çevresinin kendisine telkinde bulunduğunu öne süren Tekraş, buna rağmen seçime girdiğini, kazanınca da husumetin başladığını ileri sürdü.

    ODUN YÜZÜNDEN ÖLDÜRDÜ

    Muhtar Salih Tekraş, seçimlerin ardından 2 aile arasında yaşanan her olayın tartışmaya dönüştüğünü, olay günü de orman köylülerine verilen odun nedeniyle tartıştıklarını anlattı. Tekraş, sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.

    (Turgay Baş)

    (Salih Tekraş)

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