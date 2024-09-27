Sakarya'da husumetlisini öldüren şahıs tutuklandı Hendek ilçesinde bir yıl önce bıçakladığı husumetlisini sokak ortasında kurşunlayarak ölümüne sebep olan C.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşayan Erol Korkmaz, 25 Eylül günü işe gitmek üzere evden çıktı.

Kaldırımda yürüyen Korkmaz, kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

HAYATINI KAYBETTİ

Bacağı ve başından vurularak ağır yaralanan Korkmaz, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

CİNAYET ANI KAMERADA

Korkmaz'ın silahlı saldırıya uğradığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, saldırganın duvarın arkasına saklandığı, Korkmaz'ın yaklaşmasıyla bulunduğu yerden çıkarak ateş etmeye başladığı ve daha sonra olay yerinden kaçtığı görüldü.

DAHA ÖNCE CEZAEVİNE GİRDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri tarafından cinayeti işleyen şüphelinin C.Y. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan C.Y., polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlının, bir yıl önce de Erol Korkmaz'ı bıçaklayarak yaraladığı ve 4 ay cezaevinde kaldığı ortaya çıktı.

TUTUKLANDI

C.Y., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)