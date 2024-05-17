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Sakarya'da izinsiz kraliyet pitonu besliyordu: 25 bin lira ceza kesildi

Sakarya'da izinsiz kraliyet pitonu besliyordu: 25 bin lira ceza kesildi Sakarya’nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyon neticesinde evinde izinsiz iki kraliyet pitonu besleyen şahsa 25 bin lira ceza kesildi.