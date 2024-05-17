Sakarya'da izinsiz kraliyet pitonu besliyordu: 25 bin lira ceza kesildi

İHA
Sakarya'nın Karasu ilçesinde Yalı Mahallesi'nde yaşayan R.K.'nin izinsiz kraliyet pitonu beslediği ihbarı alan jandarma ekipleri harekete geçti.
İki kraliyet pitonu ve 11 canlı hamster ele geçirildi
Hususa ilişkin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda, R.K.’nin izinsiz beslediği belirlenen iki kraliyet pitonu ve yılanı beslemek için kullanılan canlı 11 hamster ele geçirildi.
25 bin lira ceza kesildi
Hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken şahsa, hayvan koruma kanununa muhalefet suçu çerçevesinde 25 bin lira idari para cezası kesildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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