Sakarya’da kaçak silah operasyonu kapsamında 1 tutuklama

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, sorumluluk bölgesinde suçun önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında başarılı bir operasyona imza attı.
Kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürütülen operasyonda Adapazarı ilçesinde 48 yaşındaki M.E. isimli şahsın ikametgahında arama yapıldı.
GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Aramalarda; Sig Sauer marka P229 model 1 adet tabanca, Alman Luger-Gesichert marka 1 adet tabanca ve 65 adet 9 mm çapında fişek bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli, tamamlanan adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.