Sakarya'da kafede yangın

Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Mithatpaşa Mahallesi’ndeki bir kafede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, kafe ve içindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

Mahalle sakinlerinden biri, yangının kundaklama sonucu çıktığını öne sürerek, “Yangından önce bir kavga yaşandı. Sürekli burada içip olay çıkarıyorlar. Millet koşuştururken kafe yakıldı. Daha önce de benzer bir yangın olmuştu. Kamera takılmalı” dedi.

Dumanları fark ederek olay yerine gelen Besim Ahmet Çakar ise, “Ciddi bir yangın olduğunu anladık. Yan binalara sıçrama ihtimali vardı ama itfaiye hızlı müdahale etti ve yayılmadan söndürüldü” ifadelerini kullandı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.