Sakarya'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada baba ve oğlu öldü Sakarya'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu baba ve oğlu yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin AA & Ensonhaber Sakarya'nın Taraklı ilçesi Göynük yolu Ekinciler Mahallesi mevkisinde Recep U.'nun kullandığı kamyonet ile İlker Akyol (28) idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile babası İsmail (63), annesi Zeynep, kardeşi İlke Akyol ve diğer aracın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Taraklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba ve oğlu öldü İlker Akyol ve babası İsmail Akyol, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.