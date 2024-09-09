İHA
Sakarya'da kavga eden çiftin kavgası faciayla bitti.
Arifiye ilçesinde yaşayan M.Ö. ile karısı Z.Ö. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
BİRİ ARABAYI PARÇALADI, DİĞERİ EVİ YAKTI
Öfkeli kadın, eline aldığı balta ile emanet aldıkları öğrenilen araca saldırdı.
Bunun üzerine koca M.Ö. ise iki katlı evlerini ateşe verdi.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
EVLERİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Adrese ulaşan sağlık ekipleri, dumandan etkilenen Z.Ö.'yü yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
İtfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.
Polis ekipleri konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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