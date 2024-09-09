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Sakarya'da karı koca kavgası: Biri arabayı baltaladı, diğeri evi yaktı

Sakarya'da karı koca kavgası: Biri arabayı baltaladı, diğeri evi yaktı Arifiye ilçesinde şiddetli bir şekilde kavga eden eşlerden biri emanet aldıkları otomobilin camlarını balta ile parçalarken diğeri ise evi yaktı.