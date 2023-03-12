Sakarya'da kavga ettiği kişiye ateş açan şahıs kayıplara karıştı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Mithapaşa Mahallesi Candaş Sokak’ta, alkollü olan iki kişi arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı.
Pompalı tüfekle ateş açtı
Yerini kavgaya bırak tartışma sonrasında taraflardan biri pompalı tüfekle ateş açarak olay yerinden kaçtı.
Kaçan şahıs aranıyor
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelmenin ardından ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken inceleme esnasında bölgede bulunan alkol tenekesi de dikkatlerden kaçmadı.