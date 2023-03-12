Sakarya'da kavga ettiği kişiye ateş açan şahıs kayıplara karıştı Sakarya'da alkollü oldukları ileri sürülen iki kişi arasında çıkan kavgada, pompalı tüfekle ateş açıldı. Ateş edip kayıplara karışan şahıs, polisler tarafından aranıyor.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Mithapaşa Mahallesi Candaş Sokak’ta, alkollü olan iki kişi arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı.

Pompalı tüfekle ateş açtı

Yerini kavgaya bırak tartışma sonrasında taraflardan biri pompalı tüfekle ateş açarak olay yerinden kaçtı.

Kaçan şahıs aranıyor

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelmenin ardından ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken inceleme esnasında bölgede bulunan alkol tenekesi de dikkatlerden kaçmadı.