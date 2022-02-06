Sakarya’da kavga öncesi, polislerin önlem aldığı ortaya çıktı

Düğün salonunda iki grup arasında çıkan kavga öncesi gerginliğin polise bildirildiği ve ekiplerin de salon ile çevresinde güvenlik önlemi aldığı ortaya çıktı.

Sakarya’nın Erenler ilçesinin Tabakhane Mahallesi'ndeki Yunus Emre Parkı'nda bulunan düğün salonunda, dün akşam saatlerinde kavga çıktı.

Adapazarı ilçesinde 2 ay önceki nişanda kavga eden taraflar, bu kez düğünde birbirine girdi.

Sandalye ve masaların havada uçuştuğu kavga, polis müdahalesiyle sona erdi. Kavgada 30'dan fazla kişi yaralandı, çok sayıda kişi de gözaltına alındı. Sağlık görevlileri yaralıların bir kısmına ambulansta müdahale ederken, bazı kişiler de hastanelere kaldırıldı.

KAMERAYA YANSIDI

Kavga anları ise cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde; savaş alanına dönen düğün salonunda onlarca kişinin kavga ettiği, birbirlerine sandalye ve masa fırlattığı anlar yer aldı.

Kavga sırasında gelin ile damadın yakınları tarafından güvenliği alana alındığı, daha sonra polis eşliğinde düğün salonunda çıkarıldığı belirtildi.

Sakarya'da düğün salonu savaş alanına döndü VİDEO ARŞİV



DÜĞÜN SALONUNDA HASAR BÜYÜK

Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürerken, kavga nedeniyle de düğün salonunda büyük hasar meydana geldi.

Çok sayıda sandalye, masa ve camın kırıldığı, ortalığa saçılmış kanlı örtü ile peçeteler tespit edildi.

SALONDA VE ÇEVRESİNDE ÖNLEM ALINDI

Öte yandan nişanda kavga eden tarafların düğüne de katıldığının görülmesiyle aile büyüklerinin, gerginliği polise bildirdiği, ekiplerin ise hem salonda hem çevresinde olası kavgaya karşı önlem alıp, beklediği ortaya çıktı.