Sakarya'da kazara tabancayla başından vurularak hayatını kaybetti

İHA
Sakarya'da Sapanca ilçesinde gece saatlerinde Güldibi Mahallesi Dilekli Caddesi Orman Sokak üzerinde bulunan tek katlı prefabrik evde, 5 kişinin oturduğu evin balkonunda İbrahim Yıldırım (29), kazara ateşlenen tabancayla başından vurularak hayatını kaybetti.
OLAYLA İLGİLİ 4 KİŞİ GÖZALTINDA
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Yıldırım'ın cansız bedeni Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.
Olay esnasında evde bulunan 4 kişi gözaltına alınırken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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