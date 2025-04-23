Sakarya'da kazara tabancayla başından vurularak hayatını kaybetti
İHA

Sakarya'da Sapanca ilçesinde gece saatlerinde Güldibi Mahallesi Dilekli Caddesi Orman Sokak üzerinde bulunan tek katlı prefabrik evde, 5 kişinin oturduğu evin balkonunda İbrahim Yıldırım (29), kazara ateşlenen tabancayla başından vurularak hayatını kaybetti.

OLAYLA İLGİLİ 4 KİŞİ GÖZALTINDA

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Yıldırım'ın cansız bedeni Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.

Olay esnasında evde bulunan 4 kişi gözaltına alınırken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Fatih Yıldırım
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