Kalabalık bir grubun, 2 kişiyi şehrin merkezinde öldüresiye darbettiği görüntüler dehşete düşürdü. Darbedilenlerden birinin hayati tehlikesinin sürdüğü olayın her bir detayı ise şaşkınlık yarattı.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan bir oto galeriye bazı tadilat işlemleri için gelen Gökhan Sahip ve arkadaşı Osman Yenisolak ile galeri karşısında bulunan eğlence mekanındaki kişiler arasında, araç parkı yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmayı gören ve kısa sürede eğlence mekanından galeriye gelen kalabalık grup, Gökhan Sahip ve arkadaşı Osman Yenisolak’ı öldüresiye darbetti.

Dayak atıp, ölüme terk ettiler

İki arkadaşı yere düşmelerine aldırış etmeden tekmeleyen şahıslar bir süre sonra olay yerinden ayrıldı.

Darbedilerek adeta ölüme terk edilen iki kişi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakım servisine alındı.

18 Aralık gecesi yaşananlar, anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Sakarya'da kendi galerilerinin önünde ölesiye darbedildiler VİDEO

Güvenlik kamerasını izleyen ağabey neye uğradığını şaşırdı

Haberi alan Hakan Sahip, kameralara yansıyan görüntüleri izleyince neye uğradığını şaşırdı.

Ağabey Sahip, dehşetin öncesinde bölgeye polis ekibinin geldiğini, şahıslardan birinin konuşması sonrasında polis ekibinin gittiğini, akabinde de darp olayının gerçekleştiğini ifade etti.

Darp sonrasında şahısların bölgeden ayrıldığını anlatan ağabey Sahip, polis ekibinin tekrar bölgeye geldiğini, kardeşinin etrafında dolaştığını ve ambulansa haber verdiğini fakat ambulansın yaklaşık 45 dakika sonra geldiğini öne sürdü.

“Yaklaşık 18 kişi bize öldüresiye saldırmış”

Dayak yedikten sonra hastanelik olan Gökhan Sahip, başına gelenleri anlattı.

İHA’ya konuşan Sahip, “Olay kendi dükkanımızda oldu, gece saat 01.00 sıralarında. Dükkanımızın karşısında alkollü eğlence mekanı var. Buraya otopark ve araç yıkama üzerine alan yapacaktık. Çünkü galerimizi başka yere taşıdık. Eğlence mekanındaki şahıslara buraya arabayı çekmeyin dedik. O esnada çekersin, çekemezsin derken tartışma çıktı. Kameralardan baktık yaklaşık 18 kişi bize öldüresiye saldırmış. Mevzu araç parkı dolayısıyla çıktı. Çünkü alkollü şekilde gelip arabalarını çıkartmaya çalışıyorlar. Burada başka emanet arabalar da var, onlara da çarpabiliyorlar.” dedi.

“Polis bizden ifade almaya bile gelmedi”

Yaşadığı dehşet sonrasında polis ekiplerinin ifade almak için gelmediğini öne süren Sahip, “Olay yerine polis geldi, ayağım kırıktı zaten ayağa kalkamıyordum. Polis hiç yanıma bile yaklaşmadı direkt ambulans çağırdı. Hastaneye geldik, polis bizden ifade almaya bile gelmedi. Kameralardan ağabeyim bakmış, iki kişide de silah varmış fakat biz kavga esnasında göremedik.

3 günden beri hastanedeyim daha bir tane polis bile gelemedi ifade almak için. Doktorun demesine göre yaklaşık 10 gün ciğerlerimin düzelmesi sürecek ve bu süre bitiminde ise ayağımdan ameliyat olacağım. Akabinde de taburcu olacağım diye düşünüyorum. Ayağım ve 3 tane kaburgamda kırık, akciğerimde de yırtık var.” diye konuştu.

“Ağabeyim ve arkadaşı yoğun bakımlık oldu”

Ağabeyinin aldığı darbeler neticesinde yaralandığını ve halen yoğun bakımda olduğunu aktaran Sanem Yenisolak ise “Biz bu olayı kendi imkanlarımızla öğrendik, güvenlik kameralarından izledik. Emniyetten hiç kimse bizi aramadı. 18 kişi birden saldırıyorlar, ağabeyim ve arkadaşı yoğun bakımlık oldu. Hastaneye getirildikleri zaman doğru düzgün de ilgilenilmemiş, benim ağabeyimin beyninde bir kanama görüyorlar, kanamadan dolayı sabaha kadar tutuyorlar ve kanama durduğu için gönderiyorlar.

“Emniyetten, doktordan herkesten şikayetçiyim"

Ve tekrar aradılar, gözden kaçan bir şey olduğunu söyleyerek hastaneye çağırdılar, benim ağabeyim şu an yoğun bakımda. Ben emniyetten, doktordan herkesten şikayetçiyim. Olayın olduğu gün kameralarda görüyoruz, polis otosu geliyor o esnada karşı tarafın şahsı bir şeyler söyleyerek gönderiyor. Sonra olay gerçekleşiyor. Daha sonrasında emniyet tekrar geliyor, biz bunların araştırılmasını istiyoruz. Benim ağabeyim şu an ölümle mücadele ediyor.” şeklinde konuştu.

“Hastane polisi hiçbir şekilde ‘ne oldu’ diye sormuyor"

Uzun bir süredir Sakarya’da otomobil ticaretiyle uğraşan ve darbedilen Gökhan Sahip’in ağabeyi Hakan Sahip, “Devletimizden yardım istiyorum. Olay öncesinde bölgeden geçen polis otosunu gönderiyorlar. Kardeşimi öldü diye bırakıyorlar, tam 1 saat ayağı, kaburgası kırık ve ciğeri sönmüş vaziyette olay yerinde bekliyor ve hiç kimse müdahale etmiyor. Daha sonrasında ambulansla hastaneye kaldırılıyor ve hastane polisi hiçbir şekilde ‘ne oldu’ diye sormuyor.

“Gereğinin yapılmasını istiyorum”

Ben hastaneye 1 saat sonra gittim ve kardeşimin durumunu görünce onunla ilgilendim. Daha bu saate kadar beni hiçbir emniyet mensubu aramadı. Devletimizin polis ve savcılarına güveniyoruz, mağduruz. Kardeşim yoğun bakımdan çıktı, arkadaşı yoğun bakımda. Hiçbir şey yapılmadı, hiçbir şekilde müdahale yok. Bunlar kim, ben bunların tespit edilmesini istiyorum. Kamera görüntüleri, yan komşumuzda da var. Gereğinin yapılmasını istiyorum.” ifadelerini kullandı.

“Görüntüleri izlerken insanlıktan utandım”

Hakan Sahip, “Bu şekilde bir insana vurulmaz, onu doğuran bir anne ve baba var. Bu nasıl bir insanlık, ne oluyor bize? İnsanlıktan mı çıktık, ne yapalım biz de olaya bu şekilde mi gidelim? Kamera görüntülerini seyrettikten sonra emin olun insanlığımdan ve insanlardan utandım. Kendi iş yerimizde başımıza bela alıyoruz, iş yerimizi basıyorlar ve kardeşimle yanındaki arkadaşını öldüresiye dövüyorlar. Kendi iş yerimizde yaşıyoruz bunu. İnsan canı bu kadar ucuz olamaz.” dedi.