Euro
9.5617
2.2%
Dolar
8.0803
1.77%
Altın
451.5
2.5%
Borsa
1.382
-0.88%
Bitcoin
444.289
1.68%
EXEN Coin
18.38
5.81%
9ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 9 C

    Sakarya’da kimyasal iddiası: 12 kişi hastaneye kaldırıldı

    İçerisinde kimyasal madde bulunduğu iddia edilen tüpten sızan gaz 2’si polis toplamda 12 kişiyi etkiledi. Zehirlenen 12 kişinin kaldırıldığı hastanede giriş-çıkışlar ise tedbir amaçlı kapatıldı.
    • İHA
    • 28.03.2021 - 11:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sakarya’da kimyasal iddiası: 12 kişi hastaneye kaldırıldı

    Sakarya’nın Pamukova ilçesi Yenice Mahallesi Muharrem Çoğal Sokak'taki hurdacıda çalışan bir kişi içerisinde kimyasal madde bulunduğu iddia edilen tüpü boşaltmak istedi.

    Şahıs daha sonrasında tüpü, ilçeden geçen kanal kenarına attı.

    Bölgeden geçmekte olan vatandaşlar kokudan etkilenerek, hastaneye başvurdu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye giden 2 polis memuru da tüpten çıkan gazdan etkilendi.

    HASTANEYE GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KAPATILDI

    Koku şüphesi üzerine bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Gazdan etkilenerek ilçe hastanesine giden kişilerin tedavi altına alındığı Pamukova Devlet Hastanesine giriş ve çıkışlar tedbir amaçlı kapatıldı.

    Sakarya’da kimyasal iddiası: 12 kişi hastaneye kaldırıldı #1

    KİMYASAL BANYO YAPTIRILDI

    Zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırılan polis ve vatandaşlar, kimyasal banyo yaptırıldıktan sonra müşahede altına alındı.

    Gazdan etkilenen 3 kişi ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    AFAD KBRN ekiplerince yapılan incelemelerde tüp içerisinde uçucu inorganik bileşenler bulunduğu karışım gaz tespit edildi.

    Bölgede incelemeler sürerken, konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Sakarya’da kimyasal iddiası: 12 kişi hastaneye kaldırıldı #2

    Sakarya’da kimyasal iddiası: 12 kişi hastaneye kaldırıldı #3

    Sakarya’da kimyasal iddiası: 12 kişi hastaneye kaldırıldı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir