Sakarya'da kıskançlık kavgasında kan aktı: 1 yaralı

İHA
Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı Karaosman Mahallesi İnönü Caddesi'nde 36 yaşındaki Ş.Y. ve bir süredir birlikte yaşadığı imam nikahlı eşi 38 yaşındaki H.Ö arasında kıskançlık meselesinden tartışma çıktı.
Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine H.Ö., yanında bulunan silahla Ş.Y.'yi ayağından vurarak yaraladı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastaneye sevk edildi
Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edildi.
Gözaltına alındı
Hususa ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri ise şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.