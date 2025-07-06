Sakarya'da kız yurdunda açtıkları pornografik filmi sosyal medyada paylaştılar

Sakarya’daki bir kız yurdunda dizüstü bilgisayarla pornografik içerik izlenirken çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Tepki çeken paylaşımın ardından polis ekipleri harekete geçti.
2 ÖĞRENCİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATTILDI
Yapılan incelemede, görüntülerin yurtta kalan iki kız öğrenci tarafından paylaşıldığı tespit edilerek, haklarında adli işlem başlatıldı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Olayla ilgili Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:
Twitter (X) isimli sosyal medya platformunda “betty” rumuzlu kullanıcı tarafından, mescit olduğu değerlendirilen bir ortamda dizüstü bilgisayar vasıtasıyla pornografik içerik izlenirken çekilmiş görüntülerin, “Arkadaşıma mescitte gay filmi izletiyorum ambiyans harika bir de pizza söyledik ama kolamız yok maalesef kolası olan gelsin” açıklamasıyla paylaşıldığı tespit edilmiştir.
Yapılan çalışmalar sonucunda, söz konusu paylaşımı bir öğrenci yurdunda kalan 2 kız öğrencinin gerçekleştirdiği belirlenmiş olup, şahıslar yakalanarak haklarında adli işlemler başlatılmıştır.