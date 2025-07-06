Sakarya'da kız yurdunda açtıkları pornografik filmi sosyal medyada paylaştılar

Sakarya’daki bir kız yurdunda dizüstü bilgisayarla pornografik içerik izlenirken çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Tepki çeken paylaşımın ardından polis ekipleri harekete geçti.

2 ÖĞRENCİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATTILDI

Yapılan incelemede, görüntülerin yurtta kalan iki kız öğrenci tarafından paylaşıldığı tespit edilerek, haklarında adli işlem başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle: