Sakarya'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi can verdi

AA & Ensonhaber

Sakarya'nın Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi'nde komşu iki aile arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine her iki taraf birbirine tabanca ile ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

5 KİŞİ ÖLDÜ

Ekipler tarafından yapılan incelemelerde Y.Ö. ve O.Ö. ile V.Y.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yaşamını yitiren 3 kişi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edilen 7 yaralıdan Ö.Ö. ile F.Y. de yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

9 GÖZALTI

Hastanede tedavi altında olan 5 yaralı, polis gözetimi altında tutulurken olayın ardından kısa sürede yakalanan 4 şüpheli de gözaltına alındı.

Olay mahallinde çok sayıda kovan tespit edilirken 4 tabanca ele geçirildi.