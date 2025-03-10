Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, 16 yaşındaki bir çocuk cinayete karıştı.

Evrenköy Mahallesi'nde Fatih Tunç ile E.Ş. ve oğlu O.C.Ş. arasında, alacak-verecek meselesi sebebiyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüdüğü olayda 16 yaşındaki O.C.Ş., tüfekle Fatih Tunç'u vurarak yaraladı.

16 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN VURDUĞU KOMŞUSU HAYATINI KAYBETTİ

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye sevk edilen Tunç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BİRDEN FAZLA SUÇ KAYDI ÇIKTI

Polis ekipleri, baba E.Ş. ile oğlu O.C.Ş.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında baba ve oğlu adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, tüfeği ateşleyen 16 yaşındaki O.C.Ş.'nin "yaralama" suçundan birçok kaydı olduğu öğrenildi.