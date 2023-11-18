Sakarya'da kontrolden çıkan otomobil beton direğe çarptı: 6 yaralı
İHA

Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Topçu Sırtı Mahallesi'nde, Ş.Y. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak beton direğe çarptı.

Kazada sürücü Ş.Y. ile araçta bulunan F.Y., İ.Y., Y.O.K., Y.Y. ve S.G. yaralandı.

Ekipler sevk edildi

Durumun haber verilmesi üzerine olay sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi.

İnceleme sürüyor

Kazaya ilişkin polis tarafından inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)