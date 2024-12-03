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Sakarya'da kör eden taraftar kavgasında 2 kişi tutuklandı

Sakarya'da kör eden taraftar kavgasında 2 kişi tutuklandı Sakarya'da Süper Amatör Lig maçı sonrasında taraftar ve yöneticilerin karıştığı ve bir kişinin taş darbesiyle bir gözünü kaybettiği kavgada gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.