Sakarya'da kullandığı traktörün altında kalan kadın can verdi

İHA
Sakarya'nın Karasu ilçesi Kurudere Mahallesi'nde bahçeden evine dönen Havva Köroğlu idaresindeki traktör kontrolden çıkarak devrildi.
Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 50 yaşındaki kadın sürücü Köroğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Hayatını kaybeden kadının cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış