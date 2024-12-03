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İHA

Sakarya-Kocaeli sınırındaki otoyolda, Beşevler Mahallesi mevkiinde İstanbul yönünde meydana gelen olayda, yabancı plakalı bir kamyonun taşıdığı lastik yüklü yarım dorsede yangın çıktı. Yabancı uyruklu sürücü P.A.'nın kullandığı kamyonun dorsesi, henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı.



LASTİKLER KULLANILMAZ HALE GELDİ

Yangının fark edilmesi üzerine çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangını uzun süren çabalar sonucu kontrol altına alarak söndürdü. Ancak alevler, römorku ve yüklü lastikleri tamamen kullanılamaz hale getirdi.

Yangın nedeniyle İstanbul yönündeki trafik, iki şerit üzerinden kontrollü bir şekilde sağlandı. Olayın ardından otoyolun temizlenmesi için çalışmalar başlatılırken, yangının çıkış nedenine dair incelemelerin sürdüğü bildirildi.