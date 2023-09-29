Sakarya'da merdivenlerden aşağı uçan otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
İHA

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi'nde bulunan bir site içerisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil merdivenlerden düşüp ağaca çarparak durabildi.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 yaralı

Adrese ulaşan itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan 2 yaralıyı bulundukları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırılırken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Sakarya'da merdivenlerden aşağı uçan otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)