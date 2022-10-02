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Sakarya’da minareden düşen işçi öldü

Sakarya’da minareden düşen işçi öldü

Tamirat için çıktığı minareden düşen işçi, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili jandarmanın soruşturma açtığı öğrenildi.