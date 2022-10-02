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    Sakarya’da minareden düşen işçi öldü

    Tamirat için çıktığı minareden düşen işçi, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili jandarmanın soruşturma açtığı öğrenildi.
    • 02.10.2022 - 16:20
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    Sakarya’da minareden düşen işçi öldü

    Tamirci Enbiya Demirci, bugün saat 15.00 sıralarında Sakarya’nın Karasu ilçesi Kurudere Mahallesi’ndeki caminin minaresine çıktı.

    Tadilat yaptığı esnada dengesini kaybeden Demirci, metrelerce yükseklikten yere düştü.

    Durumun haber verilmesi sonrasında bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Hayatını kaybetti

    İHA’nın haberine göre olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Demirci’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

    İşçinin cenazesi, Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.


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