Sakarya'da motosikletin üzerinde tehlikeli yolculuk

İHA
Sakarya'da Geyve-Taraklı D-150 kara yolu Eşme Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, kasksız iki motosiklet sürücüsü, motosikletiyle ilerlediği sırada yaptığı hareketlerle tehlikeye davetiye çıkardı.
Ölümle dans ettiler
Yatarak kullandıkları motosikletlerle adeta ölümle dans eden sürücülerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Motosikletin üzerinde yatarak ilerlediler
Görüntülerde kasksız motosiklet sürücülerinin, motosikletlerin üzerine yatarak ilerlemesi yer alıyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış