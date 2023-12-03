Sakarya'da motosikletin üzerinde tehlikeli yolculuk
İHA

Sakarya'da Geyve-Taraklı D-150 kara yolu Eşme Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, kasksız iki motosiklet sürücüsü, motosikletiyle ilerlediği sırada yaptığı hareketlerle tehlikeye davetiye çıkardı.

Ölümle dans ettiler

Yatarak kullandıkları motosikletlerle adeta ölümle dans eden sürücülerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Motosikletin üzerinde yatarak ilerlediler

Görüntülerde kasksız motosiklet sürücülerinin, motosikletlerin üzerine yatarak ilerlemesi yer alıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)