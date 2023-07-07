Sakarya'da motosikletli ve otomobilli kuzenler kaza yaptı: 1 kişi öldü Hasan Alemdar'ın kullandığı otomobil ile Emirhan Alemdar’ın kullandığı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Yardım etmek için aracından inen Hasan Alemdar, yerde ağır yaralı şekilde yatan kişinin kuzeni olduğunu fark etti. Genç adam kurtarılamadı.

DHA Sakarya'nın Karasu ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı. Hasan Alemdar yönetimindeki 54 PP 023 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve plakası bulunmayan Emirhan Alemdar'ın (21) kullandığı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet metrelerce sürüklenirken, sürücüsü Emirhan Alemdar ağır yaralandı. İhbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve jandarma ekipleri sevk edildi. Müdahalelere rağmen kurtarılamadı Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Alemdar, Karasu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Emirhan Alemdar yaşamını yitirdi. Kazada ölen Emirhan Alemdar’ın, otomobil sürücüsü Hasan Alemdar’ın kuzeni olduğu ortaya çıktı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.