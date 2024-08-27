Sakarya'da otomobil sürücüsü ‘Her nefis ölümü tadacaktır' dediği anda kaza yaptı Karasu ilçesinde ağabeyinin cenaze arabasının arkasında ilerleyen otomobil sürücüsü, ‘Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Her nefis ölümü tadacaktır' dediği esnada aniden karşısına çıkan motosiklet ile çarpıştı.

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İHA

Sakarya'da tüyler ürperten bir kaza meydana geldi.

Vefat eden ağabeyinin defin işlemleri için Karasu'ya giden Aziz Tetik, cenaze arabasının arkasında ilerlerken aniden kaza yaptı.

'HER NEFİS ÖLÜMÜ TADACAKTIR' DEDİ, KAZA YAPTI

Cenaze arabasını takip ettiği esnada ölümden bahseden ve ‘İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Her nefis ölümü tadacaktır.' ifadelerini kullanan Tetik, sözlerini bitirdiği gibi aniden karşısına çıkan motosiklet ile çarpıştı.

KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI

Kazada 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ö.Y. ile yolcu olarak bulunan E.Y. (17) yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi.

Yaralıların hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

O ANLARI SANİYE SANİYE KAYDA ALDI

Kaza anı ise Aziz Tetik'in eşi tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Cenaze aracının ardında ilerleyen otomobilin motosiklet ile çarpıştığı anlar ve araç içerisinde yaşanan panik, görüntülere yansıdı.

Öte yandan, kaza esnasında yol kenarında park halinde bulunan minibüsün sürücüsünün de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi.

"YOL KENARINA PARK EDEN ARAÇLAR GÖRÜŞÜMÜ ENGELLEDİ"

Ölen ağabeyinin cenaze aracını takip ederken ölümden bahsettiği anda motosiklet ile çarpışan Aziz Tetik, “Ağabeyimin cenazesini Karasu'da defnedecektik. Subatağı köyünün içerisinde ilerlediğimiz esnada yol kenarında bir araç park etmişti. Aracın orada olması her iki tarafında görüntüsünü engelliyor.

Ben güzergahımda ilerlemekteyken karşı taraftan gelen motosikletli bir anda karşıma çıktı ve ben ne olduğunu anlayamadan arabamın altına girdiler. Motosiklet de biraz hızlı geliyordu, kamera kaydında da zaten belli.” dedi.

"SÖZÜM BİTTİĞİ AN KAZA YAPTIM"

Ölümden bahsettiği anda kazaya karıştığını anlatan Tetik, “Cenaze aracında ağabeyim vardı ve onun bizde çok emekleri var o esnada eşim bir anı kalsın diye cenaze aracını cep telefonu ile kaydetmeye başladı.

Ben de o sırada ‘İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Her nefis ölümü tadacaktır' dedim ve sözüm bittiği an karşıma çıktı o motosiklet. Kaza o esnada gerçekleşti.

Gençlerimizin durumu iyi hepsinden önemlisi o tabii ama o esnada görüntüyü çekmemiz bir kanıt veya delil oldu bizim için.” diye konuştu.

"O ANI BİR DAHA YAŞAMAK İSTEMİYORUM"

Kazada yaralanan kişilerin durumlarının iyi olduğunu aktaran Tetik, “Jandarmada ifademiz alındıktan sonra hastaneye giderek iki genç yavrumuzu ziyaret ettim. Bir tanesi ameliyattaydı, bir tanesi de ameliyattan çıkmış.

Gerçekten çok üzüldüm, iki tane evladımız pırlanta gibi 17 yaşında. Şu an durumları iyi. Rabbim kimseye göstermesin, o anı bir daha yaşamak istemiyorum.” şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)