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    Sakarya’da otomobile camdan giren hırsız, yanlışlıkla kornaya bastı

    Camı açık unutan Nazım Yavuzyiğit’in otomobiline camdan giren bir şahıs, yanlışlıkla kornaya basınca fark edildi. Hırsızlık anları, güvenlik kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
    • 02.09.2022 - 14:57
    • Güncelleme : 02.09.2022 - 15:24
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    Sakarya’da otomobile camdan giren hırsız, yanlışlıkla kornaya bastı

    Sakarya’nın Karasu ilçesine bağlı Yalı Mahallesi Barış Caddesi üzerinde bulunan bir pansiyonun önüne, geçtiğimiz günlerde 04.30 sıralarında, otomobilini park eden Nazım Yavuzyiğit, kapıyı ve camını açık unuttu.

    Açık camdan otomobile girip hırsızlık yapamaya çalışan şüpheli bir şahıs, yanlışlıkla kornaya basınca komuşlar tarafından fark edildi.

    Komşular durumu Yavuzyiğit’e bildirirken, panikleyen şüpheli 22 TL çalıp otomobili terk etti.

    Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

    Yaşanan hırsızlık ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

    Sakarya’da otomobile camdan giren hırsız, yanlışlıkla kornaya bastı VİDEO

    “Gövdesi komple içeride, sadece ayakları dışarıda”

    İHA’nın haberine göre; araç sahibi Nazım Yavuzyiğit, şu ifadeleri kullandı:

    “Uyuyordum, gece saat 04.30 sıralarında komşum aracın kornasının çaldığını duymuş. Aracın içerisine baktığında başka bir kişiyi görmüş. Adama, ‘Kimsin, ne yapıyorsun orada?’ diye soruyor. Adam da, ‘Yok bir şey’ diyerek kaçıp gidiyor. Arkadaş da hemen sonra arabaya hırsız girdiğini söyleyerek beni uyandırıyor. Polisler gelip incelemelerde bulundular. 22 TL para almış aracın içerisinden. Arabanın kapısı ve camı açık. Kapıyı açmıyor, camdan içeri girmeye çalışıyor. Gövdesi komple içeride, sadece ayakları dışarıda.”

    Sakarya’da otomobile camdan giren hırsız, yanlışlıkla kornaya bastı #1

    Sakarya’da otomobile camdan giren hırsız, yanlışlıkla kornaya bastı #2

    Sakarya’da otomobile camdan giren hırsız, yanlışlıkla kornaya bastı #3


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